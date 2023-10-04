شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية الحصول على الموافقة الواحدة للمشروعات وفقا لقانون الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون الاستثمار أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وهى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ.

ووفقا لنص المادة رقم 20 من القانون يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بالقانون على المشروع أو أكثر، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

ووفقا للقانون يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.