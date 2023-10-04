باريس توافق على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا

الرياص - اسماء السيد - يريفان: قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء خلال زيارة تجريها لأرمينيا إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز.

وأشارت كولونا في تصريح للصحافيين في يريفان عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرّقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليمها معدات عسكرية لتمكينها من الدفاع عن نفسها".

ولم تحدد كولونا نوع المعدات لكنها أكدت أن باريس ستتصرف "في هذا المضمار بحس المسؤولية لكلا الجانبين ودون أي نية في التصعيد".

أذربيجان تنتصر

وشددت على أن أذربيجان بفضل عائداتها النفطية والدعم التركي "لم تتوقف عن التسلح لاتخاذ خطوات".

حققت باكو انتصارا خاطفا في ايلول/سبتمبر على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ بعد رفض يريفان مساعدتهم خوفا من نشوب حرب جديدة مع جارتها.

أرمينيا التي انتصرت في الحرب الأولى في التسعينات عندما تفكك الاتحاد السوفياتي، هُزمت في خريف عام 2020 في النزاع الثاني مع أذربيجان.

وعادة ما تتلقى أرمينيا، الحليف التقليدي لروسيا، اسلحة من موسكو وللقوات الروسية قاعدة عسكرية فيها بالإضافة إلى كتيبة لحفظ السلام في ناغورنو قره باغ.

لكن العلاقات بين موسكو ويريفان تمر بفترة توتر وأرمينيا تبحث عن شركاء جدد في الغرب.