نجل بايدن يدفع ببراءته في قضية "حيازة سلاح بشكل غير قانوني"

دفع هانتر بايدن (53 عاما)، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ببراءته أمام محكمة من تهم حيازة السلاح أثناء تعاطي المخدرات.

ومثل هانتر أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير حيث دفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

ووصل نجل الرئيس إلى قاعة المحكمة قبل الساعة العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت الشرقي. برفقة محاميي الدفاع. واستمرت الجلسة أقل من 30 دقيقة، وفق "إيه بي سي".

ورفض القاضي طلبا كان تقدم به الدفاع بأن يمثل عبر الفيديو، وقال إنه "لا ينبغي أن يلقي معاملة خاصة في هذا الشأن”.

واتهم هانتر بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في عام 2018، ونفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا.

وكان نجل الرئيس الأميركي توصل في حزيران إلى اتفاق مع المدعي، ديفيد فايس، في ديلاوير بشأن اتهامات الاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وتضمن الاتفاق اعترافه بالذنب مع تجنبه دخول السجن.

إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.

وأطلق الجمهوريون، الذي يشكلون غالبية في مجلس النواب، في 12 ايلول إجراء مساءلة يهدف إلى عزل الرئيس الديموقراطي.

ويتمحور التحقيق حول شبهات "فساد" في تعاملات نجل بايدن التجارية، إلا أن عائلة بايدن نفت بقوة ذلك، وقالت إن المشرعين لم يقدموا أدلة.