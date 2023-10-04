أردوغان: نريد من أصدقائنا اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة” لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن “الشعب التركي يصعب عليه فهم المواقف المتساهلة من جانب أصدقاء بلاده تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بوصفه شعبا ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب”.

وخلال مراسم افتتاح منشأة تابعة للمحكمة الإدارية في العاصمة أنقرة، لفت الى اننا “نريد من أصدقائنا خطوات ملموسة إلى جانب الإدانة (فيما يخص مكافحة الإرهاب)، ويجب معرفة أن البيانات التي تشجب الإرهاب لن تداوي جراحنا وحدها”.

وأكد الرئيس التركي أن “عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا”. وقال: “بفضل التدخل الفعّال والسريع للشرطة، تم إبطال محاولة الإرهابيين في تحقيق هدفهم. وفي أعقاب التحقيقات، تبين أن هؤلاء الإرهابيين اغتصبوا سيارة في ولاية أخرى، وأقدموا على قتل مواطن مدني لديه طفل بعمر ستة أشهر”.