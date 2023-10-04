مكارثي: لست نادما على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن اترشح مرة اخرى

اكد رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي، انه "لست نادما على الجهود التي بذلتها قبل عزلي من منصبي ولن أترشح لرئاسة المجلس مرة أخرى"، مشددا على انه "فخور بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

ورأى مكارثي ان "عودة أعضاء المجلس لعملهم والقيام بواجباتهم أمر مهم، وكان شرفا عظيما لي أن أكون رئيسا لمجلس النواب"، مؤكدا انه "حريص على الحفاظ على أغلبيتنا في المجلس في الانتخابات المقبلة".

ورأى انه "خاطرت لمنع إغلاق الحكومة من أجل الشعب الأميركي"، متسائلا :"كيف كان لنا أن نحكم مع انحياز 8 نواب جمهوريين للطرف الآخر".