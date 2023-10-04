يعقوب: لا رئيس حتى تعلم القوى العظمى حجم الغاز وبعدها تبدأ المفاوضات الجدية

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "المطلوب من جميع القوى السياسية إبقاء السجالات والسقوف العالية حتى أواخر الشهر موعد نتيجة الحفر في البلوك 9. سيبقى الثنائي يتمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، القوات وحلفاءها لا حوار، التيار رفض فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، بعض النواب لا قرار واضح، ويستمر الموفد القطري بالزيارات...لا رئيس حتى تعلم القوى العظمى حجم الغاز وبعدها تبدأ المفاوضات الجدية"، قائلا "ايها الشعب اللبناني المسكين في احسن الاحوال انك رهينة".

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