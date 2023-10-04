الأمين العام لـ"أوبك": دعوات وقف استثمارات النفط والغاز خطر على النمو العالمي

حذّر الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص من خطورة وقف الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل خطراً على النمو الاقتصادي العالمي.

وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين "أوبك" وحلفائها، ومن بينهم روسيا، في إطار تحالف "أوبك بلس"، اوضح الغيص انه "بسبب أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي العالمي والتنامي السكاني في العالم الذي من المتوقع أن يزداد بنحو 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، يكون من الخطر عدم الاستمرار بالاستثمار في القطاع، وفق ما يطالب به البعض".

وتشير تقديرات "أوبك" إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة نحو 12 تريليون دولار لتلبية الطلب المتنامي على النفط على المدى الطويل.

وتوقع الغيص ارتفاع الطلب على النفط مع زيادة سنوية في العام الحالي بحدود 2.4 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.