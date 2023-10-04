سقوط 21 قتيلاً على الأقل في سقوط حافلة من على جسر في البندقية واحتراقها

قُتل 21 شخصا على الأقل، بينهم سيّاح أجانب، وأصيب عشرون آخرون بجروح في البندقية بعد سقوط حافلة تعمل بوقود الميثان من على جسر واشتعال النار فيها، وفق سلطات المدينة.

واكد حاكم إقليم فينيتو وعاصمته البندقية لوكا زايا إن "الحصيلة المؤقتة هي 21 ضحية على الأقلّ وأكثر من 20 شخصاً في المستشفى، كثرٌ منهم في حال خطرة"، واصفاً الواقعة بأنّها "مأساة ذات أبعاد كبرى".

وأوضح أنّ بين ضحايا الحادث "بعض القصّر"، مشيراً إلى أنّ "عمليات سحب الجثث والتعرّف عليها لا تزال جارية".

من جهته، اعلن متحدث باسم بلدية المدينة إنّ بين الضحايا "سيّاحاً أوكرانيين"، فيما أفادت وكالة أنسا للأنباء بأنّ بين القتلى ألماناً وفرنسيين.