أ ف ب: توقيف رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس

أودعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.

واكد محامي الحزب نوفل بودن لوكالة فرانس برس انه "صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسي ولم نتمكّن من معرفة السبب".

وتابع "ننتظر أن تتوضح الامور هذه الليلة أو غداً".

وبحسب حزبها، فقد أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.

وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".

وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.