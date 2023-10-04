أودعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
واكد محامي الحزب نوفل بودن لوكالة فرانس برس انه "صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسي ولم نتمكّن من معرفة السبب".
وتابع "ننتظر أن تتوضح الامور هذه الليلة أو غداً".
وبحسب حزبها، فقد أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: توقيف رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.