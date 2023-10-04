بلينكن: بايدن منذ بداية الأزمة في أوكرانيا يسعى لتجنب نزاع مباشر مع روسيا

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الرئيس جو بايدن منذ بداية الأزمة في أوكرانيا كان يسعى لتجنب نزاع مباشر مع روسيا، علما بأن مثل هذا النزاع قد يؤدي إلى "ما لا يريده أحد".

واوضح خلال ندوة نقاش في جامعة رايس بولاية تكساس الأميركية، إنه "منذ اليوم الأول كانت لدى بايدن نقطتان أساسيتان. الأولى هي التأكد من أننا نعمل كل ما بوسعنا من أجل دعم أوكرانيا وجذب دول أخرى للمشاركة في ذلك. والأمر الثاني هو تجنب نزاع مباشر مع روسيا، لأن مثل هذا النزاع قد يؤدي إلى الوضع الذي لا يريد أحد أن يكون فيه، مما سيؤثر سلبا على أمن الأميركيين".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف نحو 44 مليار دولار.

وأكدت واشنطن أكثر من مرة عزمها مواصلة دعم أوكرانيا "طالما يكون ذلك ضروريا".