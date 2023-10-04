شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: "خاركيف" مفتاح الحفاظ على شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خاركيف بأنها مفتاح الحفاظ على شرق أوكرانيا، ودعا إلى تعزيزها من الهجمات الروسية، بعد زيارته المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد يوم الثلاثاء.

وقال في خطابه الليلي بالفيديو: "من المهم للغاية ألا تصمد خاركيف فحسب، على الرغم من كل شيء، بل تساعد في الحفاظ على شرقنا بأكمله قويًا".

وبحث زيلينسكي سبل إزالة الألغام وحماية منشآت الطاقة من القصف الروسي في اجتماعات مع جميع المسؤولين عن الدفاع والوضع الاجتماعي والاقتصادي في خاركيف.

محاولات روسيا احتلال خاركيف

وأضاف زيلينسكي: "هناك العديد من القضايا المهمة للمنطقة، خاصة في الفترة التي تسبق فصل الشتاء، وبالنظر إلى الإرهاب المستمر ضد خاركيف، وضد المنطقة ومحاولات المحتل لتكثيف الهجمات على مواقعنا".