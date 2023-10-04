"وول ستريت جورنال": كييف قد تواجه نقصا في الأموال لدفع رواتب موظفي الدولة بدون المساعدات الأميركية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "كييف قد تواجه نقصا في الأموال لدفع رواتب موظفي الدولة، إذا رفض الكونغرس الأمريكي "ضخ أموال أخرى" في أوكرانيا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين، أن "وزارة المالية الأوكرانية تعتقد أن الوضع المتوتر حول الموافقة على الميزانية في الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تأخير تسديد الرواتب في أوكرانيا".

واوضح مصدر مطلع للصحيفة، إن "وزارة المالية الأوكرانية لديها الأموال اللازمة لدفع رواتب شهر تشرين الاول، ولكن بعد ذلك قد تصطدم بضرورة تقليص المدفوعات لموظفي الدولة أو محاولة الحصول على قرض".

ولفتت الصحيفة إلى أن "وقف المساعدات الأميركية قد يثير الاستياء المتزايد في أوكرانيا، ومن المرجح أن يتعرض فلاديمير زيلينسكي لانتقادات شديدة من المعارضة داخل البلاد".