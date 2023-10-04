وزارة الدفاع في كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تمثل أكبر تهديد باحتمال استخدامها أسلحة الدمار الشامل

اشارت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، الى إن "الولايات المتحدة، تمثل أكبر تهديد باحتمال استخدامها أسلحة الدمار الشامل في العالم، وأن بيونغ يانغ ستعمل باستمرار على احتواء هذا التهديد"، مشيرة الى أن "التصرفات غير المعقولة التي ترتكبها واشنطن، والمتمثلة في نقل أسلحة استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك غواصة نووية برؤوس حربية نووية، كافية "لتحويل دولة بأكملها إلى رماد"، تمثل أكبر تهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وذكر أن "الولايات المتحدة تهدد باستمرار بتدمير المصالح الأمنية لجمهورية كوريا الشعبية والدول المستقلة الأخرى من أجل تحقيق "حلمها بالهيمنة على العالم"، مؤكدا أن "كل هذا يتطلب أن ترد القوات المسلحة لجمهوريتنا، بقوة ردع متسقة، على التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل من جانب الولايات المتحدة، والذي يتحول إلى جنون يوما بعد يوم".