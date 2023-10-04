شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى بإطلاق نار في بالتيمور الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أصيب عدد من الأشخاص بجروح في حادث إطلاق نار عصر الثلاثاء، قرب جامعة في بالتيمور، وفق ما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأعلنت شرطة بالتيمور على منصة إكس تدخل عناصرها في حالة إطلاق نار جارية قرب حرم جامعة مورغن ستايت.

وجاء في المنشور «تؤكد شرطة بالتيمور إصابة عدد من الضحايا»، داعية السكان إلى الاحتماء وتفادي المنطقة.

كما حضت الجامعة الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء.

وتعدّ جامعة مورغن ستايت حوالى تسعة آلاف طالب وغالبية طلابها تقليدياً من السود.

وغالباً ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة، حيث تنتشر الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأمريكيين سلاحاً نارياً واحداً على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.