انت الان تتابع خبر في دوري أبطال أوروبا.. بيلينجهام يعادل رقم رونالدو مع ريال مدريد والان مع التفاصيل
2023-10-04 | 07:42
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حطم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام المزيد من الأرقام القياسية مع ريال مدريد، عقب هدفه ضد نابولي ضمن الجولة الـ2 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم بيلينغهام بشكل مباشر في 11 هدفا خلال 9 مباريات مع فريق ريال مدريد حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وعادل النجم الإنجليزي رقما قياسيا آخر بعدما أصبح ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من كريستيان كاريمبيو في 1998 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009.
وتمكن بيلينغهام من تسجيل 6 أهداف خلال 8 مباريات في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، كما صنع هدفين، إضافة لتسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا.
كما يعتلي لاعب الوسط الإنجليزي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 6 أهداف، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 5 أهداف.