انت الان تتابع خبر جراء فيضانات مدمرة.. فقدان 23 جندياً على الأقل في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش في بيان إنّه "بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة "لوناك" في شمال "سيكيم"، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا"، مضيفاً أنه "تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً".

وأضاف البيان أن "المياه غمرت بعض المركبات"، مؤكداً أن "عمليات البحث جارية".



وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع نيبال. وتمتد بحيرة "لوناك" عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل "كانغشنجونغا"، ثالث أعلى جبال العالم.

وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر "تيستا" أعلى بـ4,5 أمتار من مستواه الاعتيادي.

وغالبا ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة ولا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتد من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر.

وبحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدّتها.