الداخلية التركية تعلن عن هوية الانتحاري الذي نفذ هجوما في أنقرة الأحد الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الداخلية التركية هوية الانتحاري الذي نفذ الهجوم بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في أنقرة يوم الأحد الماضي، وقالت أنه عضو في حزب” العمال الكردستاني”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه “نتيجة لاختبار الحمض النووي، ثبت أن الإرهابي الثاني هو أوزكان شاهين، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني”.