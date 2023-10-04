شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار الشوربجي في برقيته إلى أن هذا النصر الكبير والعبور العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني؛ بسواعد رجال شجعان سطروا بطولاتهم بحروف من نور لاسترداد الكرامة والكبرياء الوطني، وشعب عظيم اصطف خلف قواته المسلحة الباسلة داعماً وسنداً قوياً.

كما وجه الشوربجي التهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، مؤكداً أن السادس من أكتوبر 1973 سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني.