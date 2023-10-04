"النشرة": توقيف سوري بالجرم المشهود يهرّب اشخاصا من سوريا الى لبنان وبالعكس في بنت جبيل

افاد مراسل النشرة في النبطية، عن أن "في إطار الجهود التي تبذلها المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية لمكافحة تهريب السوريين غير الشرعيين، وبنتيجة المتابعة والرصد التّي تقوم بها مديرية النبطية الاقليمية، مكتب بنت جبيل، توافرت معلومات لعناصرها حول قيام السوري ي.ح.(مواليد عام ١٩٨٣)بتهريب اشخاص من سوريا الى لبنان، وبالعكس. فتم رصده وتوقيفه بالجرم المشهود، وتم توقيف تسعة اشخاص معه من التبعية السورية. وبوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص .

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