حمية: زحمة سير خانقة عند السفارة الكويتية وورش الوزارة تعمل على تنظيف المجاري

نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصرف الأعمال علي حميه صورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح وجود "زحمة سير خانقة عند منطقة السفارة الكويتية بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطرق. وزارة الأشغال: الصورة تتكلم، نفايات متكدّسة على مجرى مياه الأمطار".

ولفت إلى "اننا عملنا أمس وقبل أمس وقبل أسبوع بالتعاون مع بلدية الغبيري على تنظيفها ونعمل على إعادة تنظيفها اليوم".