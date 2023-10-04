"النشرة": توقيف شخص سرق دراجة نارية من بلدة محيبيب

افاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن ان "في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها عناصر المديرية العامة لامن الدولة للحد من عمليات سرقة الدراجات النارية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كثرت في الآونة الأخيرة في محافظة النبطية من قبل مجهولين، اوقفت دورية من مديرية النبطية الاقليمية مكتب بنت جبيل اللبناني م.ع في بنت جبيل لاقدامه على سرقة دراجة نارية من بلدة محيبيب حيث اقر بما نسب اليه. بوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص".

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