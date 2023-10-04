"النشرة": عناصر إسرائيلية عملت على تفقد الطريق العسكري في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "في ظل الاستنفار المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على طول حدودها الشمالية مع لبنان، سجل صباح اليوم قيام دورية إسرائيلية بمواكبة سيارة مدنية بتفقد الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل انطلاقا من محور تلال العديسة حتى بوابة فاطمة، مرورا بمنطقة الخزانات. واكتفت عناصر الدورية بمراقبة وتفقد اجهزة المراقبة المثبتة على الجدار كما سجل ايضا اعمال مراقبة للدوريات الإسرائيلية في محور المطلة الوزاني دون الاقتراب من السياج الحدودي في تلك المنطقة مع غياب شبع تام لحركة المزارعين الاسرائلين في المستعمرات القريبة من السياج الحدودي".

واشار الى ان "في الجانب اللبناني فقد نشطت دوريات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من السياج بهدف مراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء، كما بسجل احيانا تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق المنطقة".