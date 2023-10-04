مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة من الشرطة الإسرائيلية

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، عن اقتحام أكثر من 300 مستوطن ومتطرف يهودي المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

بدورها، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إلى اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وعززت الشرطة من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، قبيل مسيرة استيطانية تنظمها السلطات في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش"، وتنطلق رسميًا الساعة الثالثة عصرًا، ومن المتوقع أن يحضرها عشرات الآلاف.

وانتشرت القوات الاسرائيلية في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية عند باب القطانين أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع تواجد العشرات منهم في المنطقة.

إلى ذلك، نقلت الوكالة عن مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن القوات الاسرائيلية شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددًا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه صباح الأربعاء.