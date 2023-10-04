هيئة البث الإسرائيلية: السلطات ترفض طلب الكنائس بالقدس وحيفا لحمايتها من اعتداءات المتطرفين اليهود

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ السلطات الإسرائيلية ترفض طلب الكنائس في القدس وحيفا لحمايتها من اعتداءات المتطرفين اليهود.
وكان قد ذكر مجلس الكنائس العالمي في القدس، في 3 تشرين الأول الحالي، أنّ المسيحيين يتعرضون لـ"الاضطهاد" من قبل جماعات إسرائيلية متطرفة، منتقدًا صمت الحكومة الإسرائيلية إزاء ذلك.
وذكر منسق مكتب مجلس الكنائس العالمي بالقدس يوسف ضاهر، "أننا نشعر بالاضطهاد لنا كمسيحيين وللمسيحية كدين في البلد".
والاثنين، بصق متطرفون إسرائيليون على الأرض أثناء خروج مسيحيين وهم يحملون الصليب من كنيسة بالبلدة القديمة في القدس، في طريق الآلام بالبلدة القديمة وتم توثيق ذلك من قبل نشطاء بشريط فيديو.
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