جرحى في عملية إطلاق نار في بالتيمور الأميركية

أُصيب عدد من الأشخاص بجروح في حادث إطلاق نار قرب جامعة في بالتيمور، وفق ما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأعلنت شرطة بالتيمو تدخّل عناصرها في "حالة إطلاق نار جارية" قرب حرم جامعة مورغن ستايت.

وجاء في بيان لها: "تؤكد شرطة بالتيمور إصابة عدد من الضحايا"، داعية السكان إلى "الاحتماء وتفادي المنطقة".

كما حضت الجامعة الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء.

وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة حيث تنتشر الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين الأميركيين سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.