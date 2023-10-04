ماذا قال ترامب عن عزل رئيس النواب الأمريكي كيفن مكارثي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن غضبه من الانقسام الداخلي بين الجمهوريين، وذلك تعقيبا على قرار مجلس النواب الأمريكي بعزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة تعد الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، تساءل ترامب: "لماذا الجمهوريون منقسمون دائما عوضا عن مواجهة اليسار الديمقراطي الذي يدمر الولايات المتحدة؟"، على حد قوله.

وفي السياق، أعرب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، عن خيبة أمله إزاء قرار عزل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من منصبه.

وقال بنس، في تصريح نقلته القناة اليوم،: "إنني أشعر بخيبة أمل عميقة لأن حفنة من الجمهوريين تتعاون مع جميع الديمقراطيين في مجلس النواب للإطاحة برئيسه".

وتابع: "الأيام وربما الأسابيع القادمة التي ستستغرقها جلسة اختيار رئيس مجلس نواب جديد في الكونجرس لن تقدم أي شيء للتحديات التي تواجهها الأسر الأمريكية في ظل هذا الوضع الاقتصادي".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب، حيث تقرر تعليق جلسات التصويت بالمجلس إلى الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت على إقالة مكارثي في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما تم تعيين باتريك ماك هنري رئيسا مؤقتا للمجلس، وتم تمرير التصويت بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.