شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي يأمر ترامب بمنع التداول في المحاكمة المدنية بسبب منشور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لدونالد ترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، الثلاثاء قراراً مؤقتاً بمنع التداول بحق الرئيس الأمريكي السابق على خلفية منشور على منصات التواصل، اعتبر مهيناً لإحدى الموظفات في المحكمة.

وقال آرثر إنغورون إن «الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة»، بينما جلس ترامب إلى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني.

وأضاف «اعتبروا هذا التصريح منعاً للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علناً عن أي من الموظفين التابعين لي».

ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم، إلا أنه تطرق إلى منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي، يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك.

ونشر الرئيس الجمهوري السابق الثلاثاء على منصته «تروث سوشال» صورة لمعاونة لإنغورون، واصفاً إياها بـ«الصديقة الحميمة» لزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأضاف في المنشور الذي تمّ حذفه لاحقاً «يجب ردّ هذه القضية على الفور».

ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزماً بحضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطاً بمحاميه.

وترى وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكرر الملياردير الأمريكي البالغ 77 عاماً، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.

وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة جيمس بأنها «فاسدة للغاية» وتفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة.

وسبق لترامب أن وجّه انتقادات لاذعة إلى القاضي إنغورون كذلك، لكن الأخير لم يتطرق إلى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة.

وأبلغ ترامب الصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أنه سيعود الأربعاء وسيدلي بشهادته في الوقت المناسب.