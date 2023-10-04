شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة بعد زلزالين ضربا نيبال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاتمندو: (رويترز)

قالت الشرطة في نيبال إن منقذين بحثوا بالمعاول وبأيديهم الأربعاء، عن امرأة قتلت، الثلاثاء، عندما جرفها انهيار أرضي ناجم عن زلزالين ضربا البلاد.

ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريباً في منطقة باجهانج المتاخمة للهند، الثلاثاء مما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصاً على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيسي.

وقال ديبيش تشودري المسؤول بالشرطة من المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي في إحدى القرى إن رجال الإنقاذ عثروا على بعض الأشلاء مما يشير إلى مقتل المرأة المفقودة، مضيفاً أنه لم ترد تقارير عن وفيات أخرى.

وتقع نيبال في منطقة جبلية وكثيراً ما تتعرض للزلازل. ولا تزال البلاد تواصل جهود إعادة الإعمار بعد زلزالين كبيرين في عام 2015 أسفرا عن مقتل ما يقرب من تسعة آلاف شخص وتدمير أجزاء كاملة من البلدات والمدن إلى جانب معابد عمرها مئات السنين.