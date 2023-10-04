انت الان تتابع خبر مهرجان العراق الدولي يُثير الجدل.. انتقادات تطال الأزياء والنشيد الوطني وقناعة "ضئيلة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من المشاركين في لجنة التحكيم نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج محسن جابر ومن العراق الفنانة شذى سالم والموسيقار نصير شمة، إضافة الى الناقد الفني الصحافي جمال فيّاض من لبنان.

وشارك في المهرجان عدد كبير من النجوم العرب والعراقيين ومنهم جمال سليمان ومنذر الرياحنة وهالة صدقي وبشرى وآخرون.

الفنانة العراقية شذى حسون هي منظمة المهرجان والمشرفة عليه وصمم درع المهرجان النحّات العراقي أحمد البحراني.

المهرجان فتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار وترشيح أفضل وأجمل الأعمال الفنية والدرامية والسينمائية، للنجوم والفنانين العرب والعراقيين ضمن الفئات التي يتنافسون فيها للعام 2023.

كان الهدف من المهرجان تكريم الفنانين العرب والعراقيين والاحتفاء بهم في حفل تتويج يليق بنجوميتهم في ليلة استثنائية وصفها الرعاة بأنها ستكون “من ألف ليلة وليلة” تعكس أهمية هذا المهرجان وضخامته.

المهرجان أقيم بنسخته الأولى في ساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث حمل في طياته العديد من المفاجآت للنجوم المكرمين.

ولاقى المهرجان اراء متضاربة ما بين الانتقاد والقبول، منهم من وصفه بـ"غير المناسب" إذ لم تمر أيام كثيرة على فاجعة الحمدانية، بحسب قولهم، بينما أشاد اخرون بنجاح المهرجان.



وكتبت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد في تدوينة، "أبارك للمبدعة شذى حسون نجاح مهرجان العراق الدولي، حيث استطاعت أن تجمع عدداً كبيراً من أصحاب الشأن من الفنانين العراقيين والعرب، وهذه خطوة جيدة ليرى العالم الوجه الآخر للعراق، الوجه الذي يحب الحياة والفن".

وأضافت، أن "اختيار يوم وطني للعراق كان موفقاً".

