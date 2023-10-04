انت الان تتابع خبر انخفاض إصابات الحمى النزفية في العراق.. إليك اخر المستجدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير قسم الوبائيات بالدائرة التابعة لوزارة الزراعة الدكتور ثائر صبري، إنَّ أعداد الاصابات البشرية بمرض الحمى النزفية بلغت حتى يوم أمس الثلاثاء، 541 بضمنها 68 وفاة، تصدرت ذي قار المحافظات بأعداد الإصابات بـ 132 بضمنها 12 وفاة، فيما بلغت في بغداد 84 إصابة بضمنها 15 وفاة، فيما كانت أقل الإصابات وهي 2، من نصيب محافظة الأنبار.وكشف أنَّ دائرته سجلت عقب انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية، انخفاض الإصابات بأقل من المعدل الطبيعي، بلغت إصابة واحدة كل يومين، مقابل خمس إلى ست إصابات يومياً لما قبل ذلك، مرجعاً ذلك إلى حزمة الإجراءات الصحية للمحافظين وهيئة المواكب الحسينية، ودائرة الإشراف الصحي على المواكب الحسينية، إضافة إلى المجازر المتنقلة التي اثبتت نجاحاً بالحد من انتشار المرض.

وأشار صبري إلى استمرار الفرق الصحية في المستشفيات والمستوصفات البيطرية، بحملات الرش للحظائر وللأبقار والجاموس وتغطيس الأغنام والماعز، بمادة (الهيلرفيت 2,5 بالمئة) بهدف القضاء على حشرة (القراد) المسبب الرئيس للحمى النزفية، لافتاً إلى وجود تعاون فاعل بين العراق ودول الجوار بإجراءات التحوط ضد الأمراض العابرة للحدود وكيفية السيطرة عليها ضمن برنامج (الصحة الواحدة)، وفقا للصحيفة الرسمية.

