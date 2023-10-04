انت الان تتابع خبر الإعدام لمدان قتل استاذ جامعي في ذي قار - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان اقدم على قتل استاذ جامعي بالاتفاق مع ابن خالته والذي وعده بشراء شقة سكنية له في حال قام بالاشتراك معه بهذه الجريمة والتي نفذت امام منزل (المجنى عليه) واثناء خروجه للدوام الرسمي".



وتابع أن "المحكمة أصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49".

