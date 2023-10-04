شكرا لقرائتكم خبر عن 4 زلازل تضرب الأرجنتين والفلبين ونيبال في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة لوزان شمالي الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومترًا شرق جزيرة دالوبيري بمقاطعة كاجايان، وعلى عمق 17 كيلومترًا. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال في الأرجنتين

وضرب زلزال آخر بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة سالتا في الأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير لها، أن الزلزال كان على بعد 86 كيلو مترًا من مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس، وعلى عمق 202.8 كيلو متر. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزالان في نيبال

وقالت الشرطة في نيبال إن منقذين بحثوا بالمعاول وبأيديهم اليوم الأربعاء عن امرأة قتلت في اليوم السابق عندما جرفها انهيار أرضي ناجم عن زلزالين ضرب البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبا في منطقة باجهانج المتاخمة للهند أمس الثلاثاء، مما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصا على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيسي.

وقال ديبيش تشودري المسؤول بالشرطة من المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي في إحدى القرى إن رجال الإنقاذ عثروا على بعض الأشلاء مما يشير إلى مقتل المرأة المفقودة، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وفيات أخرى.