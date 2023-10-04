مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المسجد الأقصى

الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين مجددًا، اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى، وتعرقل وصول المصلين لباحاته.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رافقت مجموعات المستوطنين التي اقتحمت الأقصى، واعتدت على عدد من المصلين في باحاته، وأخرجت عدد منهم خارج الأقصى.

في سياق متصل، أصيب أربعة شبان برصاص الاحتلال، اليوم، خلال مواجهات شهدتها بلدة ترمسعيا شمال رام الله، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.