قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 12 فلسطينيًا، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض الخليج 365، واقتحام منازل عدة، وقد تركزت الاعتقالات في نابلس والخليل، ومن بين المعتقلين طلبة وأسرى محررون.

في سياق متصل، حذّر نادي الأسير الفلسطيني من تواصل إدارة سجون الاحتلال من عدوانها على الأسرى، عبر عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، وعمليات النقل الجماعية، وفرض إجراءات تنكيلية بحقهم، مشيرًا إلى أن كل المعطيات الراهنة، تنذر باحتمالية كبيرة، لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون، في ظل تصاعد عدوانها على الأسرى.