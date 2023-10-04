الاتحاد الأوروبي يرحب بتصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رحب الاتحاد الأوروبي بتصديق الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الممثل الاعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة يتم إنشاؤها للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل ومحاكمة مرتكبيها، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيواصلون العمل من أجل وتعزيز التصديق على نظام روما الأساسي وتنفيذه، ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الاتحاد الأوروبي الدول التي لم تنضم بعد إلى نظام روما الأساسي إلى أن تفعل ذلك، مبينًا أن الانضمام يجعل المجتمع الدولي أقرب إلى المشاركة العالمية ويعزز التصميم المشترك على إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة المساءلة.