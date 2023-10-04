شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ‎عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقام اليوم الأربعاء عزاء الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسى، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذى وافته المنية الجمعة الماضية 29 سبتمبر، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب .

وشيع المئات من أهالى قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان الراحل عن عمر يناهز 84 عامًا، وأدى أهالى القرية صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الصغير بالقرية.

يذكر أن الدكتور سعد الدين إبراهيم فى عام 1938 م، ولد في محافظة الدقهلية وتحديداً بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وقام بالدراسة في مدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956 م من مدرسة الملك الكامل، كما تمكن من الحصول على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وذلك في عام 1960م.

وفى عام 1964 م حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية،كما أنه حصل على درجة الدكتوراة في عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرس مساعد في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964 م وحتى عام 1967 م.