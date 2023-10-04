شكرا لقرائتكم خبر عن عرض قوائم ترشيح عضوية اللجان النوعية بـ"الشيوخ".. ومهلة 30 دقيقة للاعتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، ودعا أبوشقة من لديه اعتراض من الأعضاء على قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى التقدم باعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس فى موعد أقصاه نصف ساعة من وقت انتهاء الجلسة.

وقال أبو شقة خلال الجلسة عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقا للرغبات التى أبداها كل عضو فى تعديل عضويته من لجنة إلى أخرى علما بأن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات تعديل عضويتهم فقد تم أعتبارهم مستمرين فى عضويتهم باللجان بدور الانعقاد السابق مع خضوع الجميع للقواعد والاجرءات,

وتابع "أبو شقة":" لكل عضو من النواب تقديم اقتراحاته على هذه القوائم كتابة لرئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس وسوف يقوم مكتب المجلس بنظر الاعتراضات المقدمة من النواب والتنسيق بين رغباتهم على أن لا يقل عضوية كل لجنة عن 7 اعضاء ومراعاة اختيار العضوية فى التخصص واختصاصات اللجنة فمن لدية اعتراض على القوائم أن يتقدم بطلب إلى مكتب أمين المجلس".

وتم رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة التالية الساعة الثانية عشرة

وتنص المادة "39"على تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة "40" يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ونصت المادة "41" على أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس.