اشار النائب وضاح الصادق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الحكومة صرفت مليارًا و 136 مليون دولار، أي كامل أموال ال SDR بدون أي سند قانوني أو آليّة. يتحمّل مجلس النواب المسؤوليّة فبالرغم من تعهّد رئيس الحكومة بعدم صرفها من دون العودة إلى مجلس النواب قام بصرفها، ولم يتابع المجلس هذا الموضوع. واليوم تقدّم وزير المال للنواب بتقرير غير محترف مؤلّف من ورقة وحيدة يحاول أن يشرح كيف صرفت هذه الأموال. واجب على النواب ملاحقة هذا الموضوع حتى النهاية، فهناك 860 مليون دولار جدد سوف يردون من حصة لبنان من توزيع الـSDR حيث تبرز جدّيتهم، ليكون درسًا لكلّ من أهدر المال العام دون الرجوع إلى قوانين. علينا الذهاب إلى ديوان المحاسبة من أجل حماية الأموال الآتية من الـSdr وغيرها من الأموال العامة المستباحة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: علينا الذهاب إلى ديوان المحاسبة لحماية الأموال الآتية من SDR وغيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.