مصرف لبنان كشف عن تراجع بالموجودات السائلة الخارجية لدى المركزي وزيادة في المطلوبات الخارجية

أصدر مصرف لبنان بيانًا بالموجودات و المطلوبات الخارجية حسب اقفال 30 أيلول 2023، حيث أشار إلى وجود تراجع في الموجودات السائلة الخارجية لدى مصرف لبنان والتي تعادل 8 مليار و414 مليون دولار أميركي، و"قد نتج هذا التراجع بشكل أساسي من انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي والذي أقفل في 2023/9/30 على 1,0611 بعد أن سجل 1,0873 في 2023/8/31".

ولفت إلى أنّه "زادت المطلوبات الخارجية قليلاً نتيجة ورود بعض المبالغ من الخارج".

وأكّد أنّ مصرف لبنان يتابع "سياسته القاضية بعدم دفع أية مبالغ من احتياطياته الخارجية لأيّ غاية الا في إطار تطبيق آليات التعميم 158".