بري أبرق إلى السيسي والأسد مهنئًا بمناسبة ذكرى حرب تشرين

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد، مهنئًا بالمناسبة.

وفي برقية بري للسيسي، أشار إلى أنّه "بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر التي إجترحت فيها مصر وجيشها الباسل أسطورة مضيئة في تاريخها وتاريخ أمتنا العربية عبورًا من "ضفة" إلى "ضفة" نحو التحرير وإستعادة الحقوق، يسعدني في هذه المناسبة المجيدة بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتوجه منكم ومن القوات المسلحة المصرية ومن الشعب المصري بأحر التهاني وأطيب الأمنيات سائلين الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم وعلى مصر جيشًا وشعبًا بموفور الصحة والأمن والإستقرار والمنعة والإقتدار".

وللغاية نفسها ابرق رئيس المجلس للرئيس السوري، حيث لفت إلى أنّه "يسعدني بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية المجيدة أن أتوجه منكم ومن قيادة وضباط وأفراد الجيش العربي السوري الباسل ومن الشعب السوري بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات".

وشدد على "أننا ننتهزها مناسبة للإعراب عن ثقتنا بأن من صنع ملحمة النصر في تشرين وسطر ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق من رجس الإحتلال الإسرائيلي، ويستكملها الآن في مواجهة الحرب التي تشن على سوريا عدوانًا صهيونيًا وإرهابًا تكفيريًا على حد سواء، وحصارًا لا إنسانيًا، بالتأكيد قادر على أن يستولد على الدوام من مدرسة "تشرين" التحرير نصرًا جديدًا لسوريا وللأمة".