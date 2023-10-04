شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال رئيس الهيئة الوطنية، إن تلك الذكرى محفورة في قلوب المصريين والعرب، حيث سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية تاريخًا مجيدًا، حين استردت الأرض والكرامة ببسالة ستظل تذكرها صفحات التاريخ بفخرٍ وعزةٍ.

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الحصن والسند القوي للوطن الذين يبذلون دماءهم الذكية؛ للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

وأضاف زين "أنه بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر سيظل جيل أكتوبر ملهما للأجيال القادمة، نتعلم منه أسمى معاني التضحية والفداء؛ من أجل الحفاظ على الوطن وصون كرامته والإصرار على النصر في المجالات كافة والتغلب على أصعب التحديات، واثقين في الله وفي قدرتنا وعزمنا لاستكمال مسيرة التنمية بوطن يتمتع بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد حسين زين أن ما نشهده من إنجازات في شتى المجالات بمختلف ربوع الوطن لخير دليل على السير في المسار والدرب الصحيح نحو جمهورية جديدة قوية تلبي طموحات وآمال شعب مصر العظيم الذي سيجني وينعم بثمار تلك الإنجازات والتنمية.