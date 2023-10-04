شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة ظهر اليوم الأربعاء، اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية، إلى الانعقاد لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، ليرفع الجلسة ويدعو إلى أخرى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم لإعلان نتيجة الانتخابات.

وسبق ذلك، تأكيد "أبو شقة" عدم تقدم أيا من الأعضاء باعتراضات علي قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية، أو تقديم رغبة بالانتقال لعضوية لجنة أخرى، وصوت المجلس بالموافقة على القوائم في صورتها النهائية، والتى ستجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمقتضاها.

وتلا مقرر الجلسة، عدد من الاشتراطات والقواعد المنظمة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتم الموافقة عليها.

وتُجري الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها (14) لجنة برلمانية تضم: "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية".

وتقضي المادة (39) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.