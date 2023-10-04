شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دعبس رئيسا لـ"تعليم الشيوخ" بدور الانعقاد الرابع.. والبدرى ومصطفى وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة انتخابات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى عن فوز الدكتور نبيل دعبس رئيسا للجنة وفوز كل من المستشار اللواء دكتور أحمد على بدرى وكيل أول والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل ثانيا، وفوز الدكتور ناجح محمد سيد بمنصب أمين للسر.

وتنص المادة "44" على أن تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة شكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة "39"على تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.