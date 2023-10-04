شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق عياد رئيسا لطاقة الشيوخ ونهى فتحى أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، عن فوز النائب عبد الخالق عياد برئاستها، وكل من عمرو عزت ومجدى عبد الرحيم سليم بالوكالة، ونهى فتحى أمينا للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتُجرى الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها ( 14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

وتقضى المادة (39) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، حيث يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.