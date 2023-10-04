شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع يبعث برقية تهنئة إلى وزير الدفاع بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ،عضو مجلس الشيوخ برقية إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكري نصر أكتوبر.

وجاء في برقية حزب التجمع :”تحية و تقدير..أتقدم باسمي و باسم قيادات وأعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، بعد أن خاض الجيش المصري أكبر ملحمة حربية سجلها التاريخ باحرف من نور، لرجال قواتنا المسلحة البواسل.