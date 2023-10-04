"النشرة": جريحان بحادث سير مروع وقع بالقرب من حاجز الجيش في منطقة القاسمية في الجنوب

افاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "سقوط جريحين بحادث سير مروع وقع بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في منطقة القاسمية في الجنوب. وقد تم نقل الجريحان الى احدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث".

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