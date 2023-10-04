عناية عزالدين لستريدا جعجع: من لا يملك الشجاعة للحوار من أجل انقاذ لبنان سيلجأ للتضليل والتعطيل وهذه مدرستكم

ردّت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين على ما جاء على لسان النائبة ستريدا جعجع، بالقول: "لا نود أن ننزلق الى الرد على "الاسطوانة المشروخة" التي دأبتِ أنتِ وزملاؤك على تردادها في إلقاء المسؤولية على غير من يتحملها في إطالة أمد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية".

وشددت على أنّه "لا تستوي المقارنة بين ممارسة الحق الدستوري في الحضور أو الخروج من الجلسات النيابية وهذا حق، وبين من يعمد عن سابق إصرار وترصد على إنتهاج ​سياسة​ التدمير الممنهج والتعطيل للمؤسسات والسلطات الدستورية، وفي مقدمها مجلس النواب إشباعًا لأحلام ونزوات حزبك القديمة والمستجدة والتي يعرفها القاصي والداني وهذه جريمة".

وفي كلام عزد الدين إلى ستريدا جعجع، لفتت إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي أبوابهما مشرعة لإنجاز الإستحقاقات الدستورية، لا سيما رئاسة الجمهورية، طبعاً بالتكافل والتضامن مع كافة الإرادات الخيرة، وطبعاً المجلس أبوابه موصدة بوجه الإرادات الشريرة".

وواصلت عز الدين ردها بالقول: "فاعقلوا واتقوا الله بلبنان واللبنانيين الذين بلغوا سن الرشد الوطني ليميزوا الأسود من الأبيض والحق من الباطل فمن لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه هو حتمًا وأنتِ من بينهم سوف يلجأ الى التضليل والتعطيل. وهذه مدرستكم".