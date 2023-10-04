افاد مراسل "النشرة"، في النبطية بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، قاموا بجولات تفتيشية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية ومكتب مرجعيون حاصبيا، في نطاق مدينة النبطية، وفي البلدات التالية شوكين ميفدون وجباع قضاء النبطية ومرجعيون وجديدة مرجعيون وإبل السقي ودبين والخيام قضاء مرجعيون"، لافتا الى انه "تم كيل ورصرصة محطات المحروقات والكشف على الاسعار، والتأكد من أوزان ربطات الخبز وأسعارها ومحال اللحوم والخضار والفاكهة والمواد الغذائية، والكشف على فواتير اشتراك المولدات الكهربائية الخاصة. وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب محل لبيع الفروج الحي لعدم إعلانه الأسعار بالإضافة إلى إنذارات خطية لبعض المحال بضرورة إعلان الأسعار على جميع السلع المعروضة، والتقيد بالقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارات المعنية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مصلحة الاقتصاد كشفت على الاسعار وسطرت محضر ضبط بحق محل لبيع الفروج بالنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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