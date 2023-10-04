لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في كلام وجهه إلى "القادة السياسيين"، إلى أنّ "غلق الأبواب كارثة، والتدويل تذويب للقرار السيادي والتحدي خسارة للعائلة اللبنانية، والطوأفة محرقة للبلد، ولبنان مفتوح على أسوأ سيناريو دولي إقليمي تقوده واشنطن توازيًا مع سياسيات التطبيع التي تعمل على إعادة توزيع المنطقة اقتصادياً وأمنياً، والمطلوب نصف تسوية وحوار تطميني وكسر حواجز لأن العالم غابة مصالح، ولا خوف على لبنان الكيان إنما الخوف على لبنان العائلة، ونحن اليوم أمام اثنين لا ثالث لهما: إما نربح جميعًا أو يخسر لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: نحن أمام اثنين لا ثالث لهما إما نربح جميعًا أو يخسر لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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