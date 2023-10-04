فريد البستاني: تم إيجاد حل جزئي لمسألة تعرفة الكهرباء للصناعيين

بحثت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية برئاسة النائب فريد البستاني في موضوع تعرفة الكهرباء للصناعيين.

وأشار البستاني، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع في مجلس النواب، إلى أنه تم إيجاد حل جزئي لمسألة التعرفة، كاشفًا أن الصناعيين يعتبرون أنّه إذا كانت المولدات ارخص لهم من مؤسسة كهرباء لبنان فهم سوف يستغنون عن الشبكة الكهربائية، وسوف أنقل هذا الأمر لادارة كهرباء لبنان".

وأوضح أنّ جمعية الصناعيين تقدمت بطلب لاعفاء بعض معدات الطاقة المتجددة من الجمارك"، مشيرًا إلى "أننا تناولنا موضوع براءة الذمة للضمان الاجتماعي حيث أن كل من يريد ان يستورد من الخارج يتم طلب برائى الذمة، معلقًا على ذلك بالقول: "لقد شلّيتم المؤسسات ببراءة الذمة"، معربًا عن خشيته من "أن يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة".